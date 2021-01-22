Белоруссия "на колени не рухнет", пообещал Лукашенко

Белоруссия в 2021 году "на колени не рухнет", заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем.

Он поинтересовался у губернатора, как развивается его область и что нужно сделать, чтобы она развивалась еще быстрее. При этом, по словам Лукашенко, надо учитывать, что нынешний год – особенный, передает БелТА. Большое влияние на развитие мировой экономики оказывает пандемия ковида. Также она влияет и на умы людей. "Вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии", – указал он.

"Много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать", – сказал Лукашенко.

По его словам, властям надо мобилизовать все, что есть, а потом "браться за что-то новое".

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что в 2020-м против Белоруссии фактически объявили войну. Но Минск может позволить себе иметь независимую внешнюю и внутреннюю политику.