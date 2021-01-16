Лукашенко высказался о независимой политике

На приеме по случаю старого Нового года​​​ в субботу белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск может позволить себе иметь независимую внешнюю и внутреннюю политику, даже занимая скромное место на карте мира.

Как напомнил Лукашенко, еще два года назад он предупреждал, что государство могут попробовать "на зуб".

"Время проверило нас и дало ответ: достойны", – отметил президент.

Лукашенко считает, что против Белоруссии в 2020 году фактически начали войну.

Прошлый год надел на нас маски, сказал Лукашенко, но кое с кого маски, наоборот, сорвал.

Лукашенко уверен, что "мы лучше узнали друг друга", пишет агентство БелТА. В ком-то пришлось разочароваться, но в ком-то – найти опору.