Лукашенко призвал "срывать маски" ради выживания

На "староновогоднем" приеме лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к представителям СМИ и призвал их активнее бороться с фейками. Назвав "красивое слово "фейк"" обычной ложью, белорусский президент отметил, что технологиям, которые манипулируют сознанием, легко можно противопоставить "классическую объективную и честную журналистику".

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко считает, что сейчас не время для деликатности. И хотя это противоречит национальному характеру белорусов, необходимо "срывать маски" и называть вещи своими именами ради выживания. Он напомнил о недавних протестах оппозиции и отметил роль прессы, которая показала, что значит "быть истинным патриотом".