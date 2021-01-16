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Ситуация в Белоруссии 3 часа назад

16 января 2021 18:24

Лукашенко призвал "срывать маски" ради выживания

На "староновогоднем" приеме лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к представителям СМИ и призвал их активнее бороться с фейками. Назвав "красивое слово "фейк"" обычной ложью, белорусский президент отметил, что технологиям, которые манипулируют сознанием, легко можно противопоставить "классическую объективную и честную журналистику".

Как сообщает агентство БелТА, Лукашенко считает, что сейчас не время для деликатности. И хотя это противоречит национальному характеру белорусов, необходимо "срывать маски" и называть вещи своими именами ради выживания. Он напомнил о недавних протестах оппозиции и отметил роль прессы, которая показала, что значит "быть истинным патриотом".

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