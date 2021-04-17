Лукашенко принял "одно из принципиальных решений за четверть века"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял и в ближайшее время обещает озвучить "одно из своих принципиальных решений за четверть века президентства". Об этом сообщил сам белорусский лидер в коротком видео, опубликованном в телеграм-канале "Пул Первого".

Принятое Лукашенко решение, по его словам, "очень серьезно", но его еще надо формализовать. После этого, говорит белорусский президент, "у них (оппозиции) ничего не получится" – даже если его самого уже не будет.

"Это будет скорее всего декрет президента", – добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии традиционно поучаствовал в республиканском субботнике, который в этом году прошел 17 апреля. По сообщению агентства БЕЛТА, Лукашенко трудился на своей малой родине – в агрогородке Александрия Шкловского района, расположенном на берегу Днепра.

Он также ответил на вопросы журналистов – в частности, заверил, что текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Беларуси контролируемая и даже ниже ожидавшегося ранее уровня. По его словам, власти республики "ждали большей третьей волны" – ожидался подъем в полтора раза выше.

"Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей", – заявил белорусский президент.

Сам он пока вакцинироваться не планирует – у него еще достаточно антител после перенесенного ранее ковида. Лукашенко подчеркнул важность здорового образа жизни, правильного питания и достаточного уровня физической активности с учетом возможного распространения подобных вирусов в будущем.