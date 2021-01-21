Дубль Мозякина помог Магнитке победить рижское "Динамо"

Очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Магнитогорске, где местные "металлурги" принимали "Динамо" из столицы Латвии. Хозяева вели 3:0 и 4:1, но рижане в концовке едва не сравняли счет. Все решил гол капитана Магнитки Мозякина в пустые ворота – 5:3.

Бек и Мозякин уже к 3-й минуте дали хозяевам преимущество в два гола. На 16-й минуте Прохоркин сделал счет 3:0, а в начале третьего периода на шайбу Индрашиса точным броском ответил Кулемин. Казалось, судьба встречи решена, но Букартс и Столяров сократили разрыв до минимума, "Динамо" сняло вратаря, но пропустило пятый гол в пустые ворота от того же Мозякина.