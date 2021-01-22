Неизвестный отправил по почте гранату

Посылку, содержащую предмет похожий на опасный боеприпас, обнаружили при проверке почтовых отправлений.

По некоторым данным, происшествие случилось 21 января в деревне Шарапово Московской области, где находится крупнейший в стране пункт распределения "Почты России".

"Специалисты "Почты России" обнаружили отправление с предметом, похожим на гранату, при проверке на специализированном досмотровом оборудовании. Посылку вместе с содержимым сразу же задержали и передали в правоохранительные органы", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

На место были вызваны саперы, сотрудники ФСБ, полиция, спасатели и кинологи. Кто, откуда и куда отправлял подозрительную посылку, не сообщается, как и то, была ли найденная граната настоящей. Нештатная ситуация не повлияла на процесс обработки и доставки почты.