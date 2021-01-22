"Ливерпуль" впервые с 2017 года проиграл домашний матч премьер-лиги

"Ливерпуль" проиграл "Бернли" домашний матч 18-го тура английской премьер-лиги. Проходившая на "Энфилде" встреча завершилась минимальным поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Победитель поединка был выявлен на 83-й минуте после того, как нападающий гостей Эшли Барнс успешно реализовал 11-метровый удар.

Таким образом, после 19 сыгранных матчей подопечные Юргена Клоппа остались с 34 очками и теперь занимают четвертое место таблицы чемпионата Англии. Отставание "красных" от лидирующего "Манчестер Юнайтед" составляет шесть очков. "Бернли" набрал 19 очков и поднялся на 16 место.

Примечательно, что данным поражением "Ливерпуль" прервал 68-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах английской премьер-лиги. Предыдущее поражение на "Энфилде" мерсисайдцы потерпели весной 2017 года, проиграв "Кристал Пэлас" (1:2).