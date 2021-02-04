"Ливерпуль" сенсационно проиграл дома "Брайтону"

Скромный клуб "Брайтон" преподнес сюрприз действующим чемпионам Англии по футболу из "Ливерпуля". "Красные" принимали соперников из нижней части таблицы на своем поле и не смогли найти аргументов для укрощения аутсайдера. 1:0 – победа "Брайтона".

Игра как-то сразу пошла не по сценарию тренер "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Его команда тщетно пыталась в первом тайме пробить защитный "автобус" гостей, а во втором, пропустив гол от Альсаде, не приспособилась к игре гостей на контратаках.

"Ливерпуль" после этого поражения идет только четвертым в турнирной таблице, отставая от лидеров из "Манчестер Сити" на 7 очков – 40 против 47. Выше чемпионов стоят также "Манчестер Юнайтед" (44 очка) и "Лестер" (42). "Брайтон" (24 очка) после гостевого успеха поднялся на 15-е место из "зоны вылета".