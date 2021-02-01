"Тоттенхэм" уступил "Брайтону" в чемпионате Англии

Футболисты "Тоттенхэм Хотспур" потеряли очки в игре с одним из аутсайдеров чемпионата Англии "Брайтоном". Команда Жозе Моуринью в рамках 21-го тура АПЛ уступила в гостях сопернику со счетом 0:1.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличился Леандро Троссарда. Гости так и не смогли распечатать ворота соперника. Это поражение для "шпор" стало вторым подряд.

В турнирной таблице чемпионата Англии по футболу "Тоттенхэм" с 33 очками занимает шестое место. "Брайтон", набрав 21 балл, идет 17-м.