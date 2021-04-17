"Эвертон" – "Тоттенхэм" – 2:2. Кейн против Сигурдссона

Ничьей 2:2 завершился первый матч программы 32-го тура чемпионата Англии по футболу в премьер-лиге. В Ливерпуле местный "Эвертон" принимал гостей из лондонского "Тоттенхэма", уступал в счете (0:1), затем вышел вперед (2:1), но итогом игры стала ничья – 2:2.

Игра получилась на загляденье. Это был тот случай, когда было жалко, что на трибунах не было зрителей. Но те, кто смотрел игру по ТВ, получили удовольствие. Счет открыл на 21-й минуте Кейн. Однако не прошло и 4-х минут, как в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Сигурдссон.

Второй тайм начался с атак "ирисок" и на исходе часа встречи Сигурдсон снова забил, теперь уже с игры. Надо отдать должное гостям и их лидеру Кейну: они можно провели следующие 10 минут и в одной из атак лучший бомбардир "шпор" снова сравнял счет. Команды очень старались его изменить, но цифры 2:2 на табло остались до конца матча.

Оба клуба еще отдалились от зоны еврокубков. "Тоттенхэм" (50 очков) идет на 7-м месте, "Эвертон" (49) – на 8-м. Лидирует же "Манчестер Сити" (74 очка), который почти обеспечил себе чемпионство. А вот за другие призы и право сыграть в Лиге чемпионов и Лиге Европы борьба будет упорной: пять команд расположились в интервале от 63-х до 52-х очков.