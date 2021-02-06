"Арсенал" уступил "Астон Вилле" на выезде

Футболисты лондонского "Арсенала" не сумели разжиться очками в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу против "Астон Виллы". Встреча, прошедшая 6 февраля в Бирмингеме, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля​​​.

Единственный мяч в этой игре был забит на второй минуте первого тайма. Его автором стал Олли Уоткинс. Все оставшееся время гости пытались отыграться, однако "канониры" в этом деле не преуспели.

"Астон Вилла", набрав 35 очков, переместилась на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 31 баллом остался десятым.