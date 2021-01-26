"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, одержав волевую победу

Лондонский "Тоттенхэм" пробился в 1/8 финала Кубка Англии по футболу после выездной победы над командой второго английского дивизиона – "Уикомом Уондерерс". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу столичного клуба.

Первыми забили футболисты "Уикома" – уже на 25-й минуте матча ворота "шпор" поразил Фред Оньединма. Но под конец первого тайма Гарет Бэйл счет сравнял. Ничейный результат сохранялся практически до конца матча.

Однако дотерпеть до финального свистка представители Чемпионшипа не смогли. В самой концовке "Тоттенхэм" забил трижды и завершил матч с разгромным результатом. Победу лондонцам принесли точные удары Харри Уинкс и Танги Ндомбеле, оформивший дубль.

"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Соперник определится позже путем жеребьевки.