"Тоттенхэм" выиграл у "Шеффилда" и догнал "Ливерпуль"

Матчем в Шеффилде между местным "Юнайтед" и гостями из лондонского "Тоттенхэма" продолжилась программа 19-го тура английской футбольной премьер-лиги. Столичные "шпоры" уверенно обыграли аутсайдеров чемпионата страны, забив три мяча и пропустив один – 3:1.

Уже в дебюте встречи Орье нанес точный удар по воротам "Юнайтед" и гости повели – 1:0. В конце первого тайма Кейн удвоил результат, но после перерыва "Шеффилд" вышел с настроением "пан или пропал". Сначала случился "пан": Макголдрик сократил разрыв и подарил хозяевам надежду. Но уже через 3 минуты Ндомбеле установил окончательный счет.

"Тоттенхэм" набрал 33 очка и догнал в турнирной таблице чемпионов Англии из "Ливерпуля", правда, команда Юргена Клоппа провела на один матч меньше. Впереди только "Манчестер Юнайтед" (36 очков) и "Лестер" (35). "Шеффилд" остался на последней, 20-й строчке, имея в активе всего 5 баллов.