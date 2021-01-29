"Ливерпуль" прервал безвыигрышную серию, обыграв на выезде "Тоттенхэм"

В рамках 20-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на выезде обыграл лондонский "Тоттенхэм" – 3:1. Подопечные Юргена Клоппа прервали безвыигрышную серию в АПЛ из пяти матчей – три ничьи, два поражения.

У победителей голами отметились Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане. Последние двое, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче. А в составе "шпор" единственный мяч забил Пьер-Эмиль Хейберг.

"Ливерпуль" с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Тоттенхэм", потерпевший первое поражение в последних пяти играх, расположился на шестой строчке, имея в активе 33 балла.