Премьер-лига. "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм", "Лестер" уступил "Лидсу"

Футболисты "Ливерпуля" в рамках 21-го тура чемпионата Англии на поле стадиона "Олимпийский" в Лондоне обыграли местный "Вест Хэм" – 3:1. "Молотобойцы" прервали беспроигрышную серию в турнире из шести матчей – четыре победы, две ничьи.

У победителей дубль оформил Мохамед Салах (57-я, 68-я минуты) и единожды отличился Жоржиньо Вейналдум (84), а у хозяев поля единственный мяч в концовке встречи забил Крэйг Доусон (87)

В параллельной игре вечера "Лестер Сити" на своем поле проиграл "Лидсу" со счетом 1:3. У "павлинов" голами отметились Стюард Даллас (15), Патрик Бэмфорд (70) и Джек Харрисон (84), а у "лис" – Харви Барнс (13).

"Ливерпуль" одержал вторую победу кряду и с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Лестер" (39 очков) расположился на четвертой строчке, "Вест Хэм" (35) – на пятой, а "Лидс" – на 12-й. Лидируют в премьер-лиге "Манчестер Сити" (44) и "Манчестер Юнайтед" (41).