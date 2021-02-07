"Манчестер Сити" выбил "Ливерпуль" из чемпионской гонки

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" в матче 23-го тура футбольной премьер-лиги принимал на домашней арене лидера нынешнего первенства "Манчестер Сити". Игра, как и положено встрече фаворитов, получилась напряженной и нервной, а завершилась неожиданно крупной победой гостей – 4:1.

Первая половина игры завершилась нулевой ничьей, хотя и оставила двойственное впечатление. С одной стороны, "Ливерпуль" имел некоторый перевес в атаке и 2-3 раза мог открыть счет. Но самый реальный – и единственный за 45 минут! – момент имели гости, когда Гюндоган исполнял пенальти, назначенный за нарушение против Стерлинга. И турок промахнулся с "точки" мимо ворот.

Второй тайм начался активностью гостей и вскоре Гюндоган исправил свою ошибку, послав мяч в ворота чемпиона. Правда затем игра выровнялась, а на 63-й минуте пенальти поставили в ворота "Сити": Салах его уверенно реализовал. И все же гости не сдались и сначала забили из положения "вне игры", гол был отменен.

А затем все тот же Гюндоган воспользовался ошибкой вратаря хозяев Алиссона и забил второй мяч. А еще через 3 минуты голкипер "красных" снова явно начудил и пропустил уже от Стерлинга. В этот момент стало ясно, что "горожане" увеличат отрыв от "Ливерпуля" и других конкурентов, победив в принципиальном гостевом матче. В концовке Фоден сделал счет неприличным.

У "Манчестер Сити" стало 50 очков после 22-х игр. Далее стоят "Манчестер Юнайтед" (45 очков) и "Лестер" (43), но они провели по 23 встречи. "Ливерпуль" после 23-х матчей имеет 40 турнирных баллов и, скорее всего, выпал из борьбы за золото. Еще два результата игрового дня: "Тоттенхэм" – "Вест Бромвич" – 2:0, "Вулверхэмптон" – "Лестер" – 0:0.