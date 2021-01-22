Большинство россиян обращаются к врачу, когда болезнь уже запущена

Бесплатную диспансеризацию проходит лишь половина россиян, более 60% обращаются к врачу с уже запущенными заболеваниями. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховой компанией "Росгосстрах жизнь" совместно с "Инвитро".

Как выяснилось, у каждого третьего россиянина есть хронические заболевания, а каждый седьмой время от времени чувствует себя не очень хорошо.

Почти 13% опрошенных постоянно принимают лекарства и регулярно проходят медобследования из-за состояния здоровья, при этом 9,7% страдают хроническими заболеваниями, которые лечатся только в период обострения.

Еще у 9,2% хронические заболевания дают возможность вести нормальный образ жизни. 51% респондентов не заметили никаких изменений состояния своего здоровья в 2020 году. Здоровье четверти респондентов (24%) по сравнению с 2019 годом в той или иной степени улучшилось, еще столько же пожаловались на ухудшение.

При этом почти 40% обращаются к врачу лишь в случае, если у них что-то очень сильно заболит; 29% – при первых признаках заболевания; 23% опрошенных предпочитают "до последнего" лечиться самостоятельно, а к врачу обращаются лишь в крайнем случае; 18,5% время от времени обращаются к врачу для профилактики.