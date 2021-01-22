Красноярца поймали пьяным за рулем после сдачи теории в ГИБДД

Житель Красноярского края вновь лишился водительских прав, едва их получив. И виной все в обоих случаях стал алкоголь.

Первый раз уроженец Каратузского района остался без водительского удостоверения в 2015 году – он сел пьяным за руль и попался на глаза инспекторам, в итоге суд на 18 месяцев отлучил его от управления транспортом.

Восстановить свои права 46-летний мужчина решился только в 2021 году. На этой неделе он успешно сдал теоретический экзамен на знание ПДД, а спустя несколько часов вновь объяснялся со стражами порядка.

"Опять на полтора года?" – удрученно поинтересовался он после того, как петляющую Toyota Corolla остановили сотрудники ГИБДД.

В крови водителя было выявлено 0,72 промилле алкоголя, так что ему вновь грозит штраф в 30 тысяч рублей и повторное лишение прав.