"Ты кто такой?": выпивший красноярец довел инспекторов ДПС до белого каления

Красноярским инспекторам пришлось дважды догонять водителя Mercedes-Benz, который отказывался выходить из салона, представлять документы и в принципе разговаривать с полицейскими. Вел он себя вызывающе, снимая происходящее на видео.

"Документы предъявить? В честь чего? Ты кто такой вообще? Ты хоть представься! Может ты дворник", – заявил стражам порядка 42-летний мужчина во время первой остановки.

В итоге он рванул с места и попытался удрать, но его быстро нагнали. Открывать дверь водитель наотрез отказался, тогда сотрудник ДПС сквозь щель прыснул в салон из газового баллончика. Последовала еще одна погоня, и вновь мужчина остановился сам на обочине, только на сей раз инспекторы без лишних слов разбили стекло с водительской стороны и вытащили грубияна.

Медосвидетельствование показало у него наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,068 мг/л, затем у него взяли анализы на наличие наркотических веществ в крови. За невыполнение требований красноярцу назначили штраф в 1 тысячу рублей, кроме того, ему грозит лишение прав на срок до двух лет.