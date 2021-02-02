В Крыму инспектор на ходу остановил пьяного водителя. Видео

В Керчи местный житель выехал в магазин на чужой машине в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы остановить нарушителя, полицейскому пришлось рисковать жизнью.

Странные маневры иномарки на керченской ночной дороге привлекли внимание инспекторов ГИБДД. Полицейские стали преследовать подозрительный автомобиль. На требования остановиться водитель не реагировал, однако на одном из светофоров он остановился на красный свет, сообщает МВД по Республике Крым.

Лейтенант Рустам Алиев направился к нарушителю, но тот, не дожидаясь проверки, тронулся с места. Инспектор успел открыть водительскую дверь и запрыгнуть в салон, прежде чем нарушитель как следует нажал на газ. Полицейский несколько метров проехал на весу, держась только за дверь. В итоге даже из такого неудобного положение стражу порядка удалось остановить авто.

Оказалось, что мужчина за рулем пьян, да к тому же сел в чужую машину без документов. Теперь и ему и владельцу авто придется ответить по статьям Кодекса об административных правонарушениях.