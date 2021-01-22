Супруги могут сесть в тюрьму на 5 лет после попытки стащить на санках уголь

Мужчина и женщина в Новосибирской области попались на попытке кражи каменного угля на железной дороге.

Мысль пойти на дело у супругов возникла после совместного распития алкоголя. Воры отправились на станцию Барабинск, нашли вагон с углем и выгрузили из него около полутонны топлива.

Добычу пара планировала сложить в мешки, вывезти на санках и использовать в дальнейшем для отопления своего жилья, однако были пойманы с поличным транспортной полицией.

Задержанный мужчина имеет восемь судимостей, в ноябре 2020 года он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу.

Его возлюбленная тоже привлекалась к уголовной ответственности — за неуплату алиментов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, ч. 2 "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", предусматривающая в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

Стоимость угля на оптовом рынке составляет 2-4 тысячи рублей за тонну. В розницу эта сумма может достигать 10 тысяч и более с учетом доставки.