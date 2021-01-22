Уборщица уничтожила почти 2 тысячи доз вакцины от COVID-19 в Бостоне

Почти 2 тысячи доз вакцины от COVID-19 были уничтожены в больнице американского Бостона по вине уборщицы, которая случайно отключила холодильник, где хранился препарат компании Moderna, от сети, передает Boston Globe.

Инцидент произошел еще 18 января, а на следующий день сотрудники обнаружили, что установленный в изолированном помещении госпиталя холодильник не работает. Причина оказалась проста – вилка была выдернута из розетки. При этом холодильник был оснащен системой оповещения на случай такого рода ситуаций, но сигнализация попросту не сработала.

Персонал больницы и производитель оборудования сейчас разбираются в обстоятельствах ЧП, следствие которого стало уничтожение 1,9 тысячи доз вакцины от коронавируса, которая должна храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

Это серьезная потеря для штата Массачусетс, который в неделю получает от производителя около 80 тысяч доз вакцины.