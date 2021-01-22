Буйный пассажир распылил огнетушитель в московском автобусе

На северо-востоке Москвы пассажир автобуса устроил в салоне дебош.

Мужчина разбил огнетушителем кабину водителя и распылил в нее содержимое баллона.

Полицейские, приехавшие по вызову водителя, задержали буйного хулигана, который оказался 35-летним жителем столицы.

В его отношении, как сообщает портал "МВД Медиа", было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм" и оформлен протокол об административном нарушении. Материальный ущерб, нанесенный пассажиром, превышает 37 тысяч рублей.

Причины странного поведения пассажира не называются.