В Ростовской области нашли тела женщины и маленького ребенка, убитых пять лет назад

Останки 27-летней Натальи С. и ее пятилетнего сына Ярослава обнаружены в Усть-Донецком районе Ростовской области, об этом стало известно в пятницу, 22 января.

По данным Следственного комитета, в 2015 году женщина и ребенок приехали в регион из Ставропольского края, после чего бесследно исчезли.

По факту пропажи людей было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и пять лет спустя стражи порядка смогли выйти на след предполагаемых преступников.

Ими оказались жители Ростовской области 29 и 25 лет, один из которых в настоящее время находится в тюрьме за совершение другого преступления.

Установлено, что злоумышленники расправились с матерью и мальчиком, после чего спрятали тела своих жертв в колодце, где их и нашли правоохранители.

В настоящее время следователи устанавливают мотив и все обстоятельства убийства.