Нижегородка погибла на глазах у супруга и маленького сына

Жительница Нижегородской области погибла под колесами машины, оттолкнув в сторону супруга и двухлетнего сына. От полученных травм 27-летняя Анастасия С. скончалась на месте.

ДТП произошло около 07:30 утра 22 января на выезде из поселка Большое Козино в Балахнинском районе. Семья шла по обочине дороги в сторону поселка Дубравный, где находится детский сад. В этот момент водитель Hyundai пошел на обгон, но поздно заметил пешеходов. Анастасия оттолкнула супруга и сына, а сама попала под колеса машины.

К моменту прибытия фельдшеров девушка была мертва.