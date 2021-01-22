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Ситуация на Украине 12 часов назад

22 января 2021 20:06

Еще 18 российских книг попали под запрет на Украине


pixabay

На Украине запретили ввозить в страну еще восемнадцать книг из России. Такое решение принял Государственный комитет телевидения и радиовещания страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под запрет попали книги издательства "Манн, Иванов и Фербер". Связано это с тем, что на их обложках есть реклама "Эксмо", "АСТ", Яндекса. Также в книгах рекламируется социальная сеть "ВКонтакте".

В 2016 году Петр Порошенко, тогда еще занимавший пост президента, подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной «антиукраинской» продукции из России.

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