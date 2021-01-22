Хоккеист "Кузнецких Медведей" получил черепно-мозговую травму после драки с соперником

Матч Молодежной хоккейной лиги между "Кузнецкими Медведями" и "Омскими Ястребами" был омрачен инцидентом. Черепно-мозговую травму получил нападающий "Медведей" Демид Паничкин.

Демид Паничкин получил повреждение после драки с защитником "Ястребов" Тимофеем Давыдовым. Получив удар, Паничкин упал на лед и ударился головой. После чего Давыдов еще раз ударил соперника головой об лёд. Демид не смог покинуть площадку самостоятельно и госпитализирован в одну из омских клиник.

Молодому хоккеисту была оказана квалифицированная помощь. У Паничкина выявлена черепно-мозговая травма. Демид пришел в сознание и чувствует себя удовлетоврительно. Жизни Паничкина ничего не угрожает.

Давыдов принес свои извинения. Но "Кузнецкие Медведи" сочли их недостаточными и отказались выходить на лед во втором матче с "Омскими Ястребами".