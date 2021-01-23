Facebook работает со сбоями

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи ряда стран испытывают проблемы при использовании социальной сети Facebook.

Неполадки стали проявляться после 06:30 субботы, 22 января, по московскому времени, передает ТАСС. Чаще других на сбои жалуются пользователи в США, Нидерландах и Великобритании. Более половины из них не могут зайти в свою учетную запись, еще четверть жалуются на полное отключение социальной сети, 18 процентов испытывают затруднения при просмотре ленты.