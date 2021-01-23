Экс-сотрудницу посольства США в Москве обвиняют в хищении документов

Министерство юстиции США сообщило, что бывшая сотрудница посольства США в Москве Олеся Красилова обвиняется в заговоре с целью кражи документов и отмывании денег.

Помимо Красиловой, в заговоре обвиняются Ос Муфак Абдулжаббар и Хаитам Иса Саадо Сад. Подельникам инкриминируется заговор с целью кражи государственных документов США, мошенничество, кража государственных документов, заговор об отмывании денег. Все преступления связаны с американской программой реадмиссии беженцев.

Также Красиловой и Сааду предъявлены обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. Максимальные наказания по вменяемым Красиловой статьям составляет до 20 лет тюремного заключения.

Все документы по данному делу, помимо обвинительного заключения, закрыты, передает РИА Новости.

По имеющейся информации, в 2011-2019 годах Олеся Красилова работала помощником по иммиграционным вопросам в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США, занимаясь обработкой заявлений на статус беженца. Она похищала информацию об участниках программы реадмиссии беженцев, которой делилась со своими подельниками.

ТАСС уточняет, что в настоящее время Олеся Красилова находится на свободе, двое других обвиняемых задержаны.

В феврале 2020 года Красилова, являвшаяся в тот момент сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений", была задержана в Испании, куда прибыла в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. США добивались ее выдачи для привлечения к суду за преступный сговор с целью кражи информации и оказания влияния на функции правительства США в отношении приема беженцев в страну, но защита россиянки смогла доказать незаконность продолжения процесса ее экстрадиции, после чего Олеся Красилова вернулась в Москву.