Пожар в Южно-Сахалинске: двое детей погибли, три человека в реанимации

Сообщение о возгорании в частном доме на улице Памятной поступил диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 23 января в 04:35 (22 января, 20:45 по Москве), сообщает "АСТВ.ру".

Первый пожарный расчет прибыл на место через семь минут. К моменту прибытия первого подразделения горели 130 квадратных метров площади дома. Из строения успели выбежать женщина и трое детей – 21 года, 13 и 3 лет. Все они были доставлены в реанимацию. Двое малышей 4 и 8 лет не смогли выбраться из горящего дома. К сожалению, спасти их не удалось.

Локализовали возгорание через час, а на полное тушение потребовалось около пяти часов. На момент ликвидации пожара огонь успел уничтожить 260 квадратных метров площади.

Причины возгорания устанавливают эксперты. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка.