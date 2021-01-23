Голкипер Селихов может покинуть московский "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов, который вместе с московским клубом выигрывал чемпионат страны и Суперкубок России, может покинуть стан "красно-белых" до конца нынешнего сезона. Футболист недоволен, что ему достается слишком мало игрового времени.

"Если до мая ничего не изменится, я покину "Спартак", – цитирует Селихова издание "Спорт-экспресс". – Да, я очень много времени потерял, но хочу играть. Только на поле получаю самые лучшие эмоции".

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер почти не выходит на поле в официальных матчах клуба: осенью 2019 года Селихов перенес операцию на ахилловом сухожилии, но в мае 2020-го игрок вернулся к тренировкам. И все же он провел только четыре матча в Футбольной национальной лиге за "Спартак-2".

Селихов ушел от ответа на вопрос, есть ли у него новое предложение от клуба, уточнив, что контракт у него нынешним летом еще не заканчивается. При этом, зная, что главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско покинет клуб в конце сезона, голкипер, как и все другие игроки, готовится к приходу в команду новых руководителей.