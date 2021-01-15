"Лучше вторая лига". Вратарь "Спартака" пообещал не переходить в ЦСКА

Вратарь футбольного "Спартак" Александр Селихов назвал клуб, игроком которого он себя не видит. 26-летний футболист признался, что готов оказаться в клубе второй лиги.

"Я никогда не перейду в ЦСКА. Это точно, железобетонно. Ни при каких обстоятельствах. Лучше вторая лига, – заявил Селихов Youtube-каналу oSporte TV. – Когда из ЦСКА пришел Еременко, эта тема не муссировалась на уровне футболистов. У всех свои тараканы в голове. Кто-то воспринимает футбол, как работу, кто-то – как преданность. Но я завидую тем, кто провел всю карьеру в одном клубе".

Напомним, что в нынешнем сезоне Селихов на поле в основном составе "Спартака" не выходил. Футболист восстанавливается от полученной травмы колена. Всего с 2017 года он сыграл за "красно-белых" 37 матчей, пропустив 38 голов.