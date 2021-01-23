Маленькая жительница Москвы попала в больницу после контакта с неисправной розеткой

В минувшую пятницу, 22 января, маленькая девочка оказалась в одной из столичных больниц с ожогами, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

В настоящее время известно, что ребенок, чей возраст составляет год и девять месяцев, находился дома с мамой. В тот момент, когда женщина хлопотала по хозяйству, девочка схватилась за неисправные провода, торчавшие из стенной розетки.

Юная москвичка получила электроожоги третьей степени, у нее оказались поражены кисти рук.

В настоящее время в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов, начавшие проверку.