Машина влетела в зрителей на ралли в Карелии, есть пострадавшие. Видео

Очевидец запечатлел на видео инцидент с пострадавшими, произошедший, по его словам, 22 января во время ралли в карельской Лахденпохье.

На записи видно, как один из гонщиков не справился с управлением, после чего машина вылетела за пределы трассы, перевернулась и врезалась в толпу зрителей, стоявших в опасной близости от проезжей части.

По утверждению автора этих кадров, в результате инцидента травмы получили два человека, им потребовалось госпитализация.

"Один мужчина просто чудом остался жив – спасла яма, в которую его откинуло и не придавило автомобилем", – добавил он.

Пользователь, разместивший ролик в Сети, отметил, что незадолго до ДТП предупреждал будущих пострадавших о возможной опасности и просил переместиться в другое место, однако его призыв остался без внимания.