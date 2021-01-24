Полицейский въехал в толпу людей, наблюдавших за заездом стритрейсеров. Видео

Сотрудник правоохранительных органов сбил несколько человек из числа зрителей, присутствовавших на заезде уличных гонщиков. Инцидент произошел в Такоме – городе, расположенном в штате Вашингтон на северо-западе США.

По данным местных СМИ, любители уличных гонок заблокировали движение на одном из городских перекрестков. На место прибыл полицейский, но толпа обступила патрульную машину и принялась стучать по транспортному средству.

После этого полицейский буквально прорвался через людей, проехав по одному из упавших. Впоследствии страж порядка пояснил, что сделал это из опасения за собственную безопасность.

Пострадавший был госпитализирован, а патрульного временно отстранили от работы – сейчас правомерность его действий оценивается в рамках специального расследования.