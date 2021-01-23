Пациент умер после столкновения скорой помощи и полицейской машины

Около полудня в субботу, 23 января, на пересечении улиц Кутякова и Астраханской в Саратове произошла авария с летальным исходом.

Известно, что участниками ДТП стали автомобиль скорой помощи и полицейская машина, после удара медицинское транспортное средство опрокинулось на бок.

По данным РИА Новости, пациент, которого перевозили в скорой помощи, был доставлен в больницу другой бригадой, однако скончался после прибытия в лечебное учреждение. Травмы средней степени тяжести получила фельдшер.

По предварительной версии, полицейская "Лада Гранта" под управлением 40-летнего участкового, двигавшегося на зеленый свет, врезалась в машину медиков, водитель которой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми мачками, но без сирены.

В настоящее время обстоятельства фатального ДТП устанавливают сотрудники Следственного комитета, в региональном ГУ МВД России инициировано проведение служебной проверки.