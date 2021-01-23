23 января 2021 15:30

Пациент умер после столкновения скорой помощи и полицейской машины

СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области
ВКонтакте

СУ СКР по Саратовской области

СУ СКР по Саратовской области
ВКонтакте

СУ СКР по Саратовской области
СУ СКР по Саратовской области

Около полудня в субботу, 23 января, на пересечении улиц Кутякова и Астраханской в Саратове произошла авария с летальным исходом.

Известно, что участниками ДТП стали автомобиль скорой помощи и полицейская машина, после удара медицинское транспортное средство опрокинулось на бок.

По данным РИА Новости, пациент, которого перевозили в скорой помощи, был доставлен в больницу другой бригадой, однако скончался после прибытия в лечебное учреждение. Травмы средней степени тяжести получила фельдшер.

По предварительной версии, полицейская "Лада Гранта" под управлением 40-летнего участкового, двигавшегося на зеленый свет, врезалась в машину медиков, водитель которой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми мачками, но без сирены.

В настоящее время обстоятельства фатального ДТП устанавливают сотрудники Следственного комитета, в региональном ГУ МВД России инициировано проведение служебной проверки.

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