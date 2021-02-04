Машина судмедэкспертов попала в смертельное ДТП в Ачинске

Два человека погибли в столкновении КамАЗа и автомобиля судмедэкпертизы в Ачинске. Место происшествия сняли на видео.

ДТП произошло около 17:30 3 февраля на шоссе Нефтяников. По предварительным данным, направлявшийся в морг служебный УАЗ выехал на встречную полосу и врезался в мусоровоз.

Удар оказался такой силы, что труп вылетел через разбитое окно на проезжую часть. Водитель "буханки" к моменту прибытия фельдшеров был мертв, санитар был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако, как сообщает "Запад24", спасти ему жизнь не удалось.