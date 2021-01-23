"Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в германский Висмар

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком газопровода "Северный поток-2", 23 января прибыло в германский порт Висмар. Там в перерывах между работами на газопроводе стояла российская трубоукладочная баржа "Фортуна". В данный момент она уже второй день находится в зоне продолжения строительства "Северного потока-2", южнее датского острова Борнхольм.

Ранее морское управление Дании проинформировало, что с 15 января вести укладку газопровода в исключительной экономической зоне страны будут, наряду с "Фортуной", судно снабжения "Балтийский исследователь" и судно "Мурман".

Сейчас "Балтийский исследователь" стоит в германском порту Мукран, где хранятся трубы для "Северного потока-2", пишет ТАСС. О местонахождении "Мурмана" ничего не сообщается.

На этой неделе власти США расширили санкции в отношении России, рестрикции вводятся против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода, и его собственника – компании "КВТ-Рус".

К настоящему времени из 2 460 километров труб газопровода "Северный поток-2" уложено более 2 300 километров. Осталось уложить 120 километров труб в территориальных водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.