Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель"

Александр Головин провел прекрасный матч за "Монако". Две результативных передачи российского полузащитника помогли его команде обыграть "Марсель" с результатом 3:1.

Головин начал матч в запасе и появился на поле после перерыва. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу "Марселя". Гол на свой счет записал полузащитник гостей Неманья Радонич.

Но с выходом Головина ситуация на поле изменилась. Сам же Александр не только организовал игру монегасков в атаке, но организовал два гола в ворота "Марселя". В первый раз после подачи российским полузащитником углового отличился Гильермо Марипан, во втором – Орельян Чуамени. Подвел итог матча Стевен Йоветич, отличившийся со штрафного. Победа "Монако" 3:1.

"Монако" набрал 39 очков и занимает четвертое место. У "Марселя" 32 очка и шестая позиция.