Тренер "Монако" Ковач: я очень доволен игрой Головина

Игра российского полузащитника "Монако" Александра Головина в победном матче 21-го тура чемпионата Франции против "Марселя" впечатлила главного тренера команды Нико Ковача. Россиянин сделал два голевых паса после выхода на замену.

"Нам требовалось немного творчества, поэтому в перерыве я решил выпустить Головина, – признается хорватский наставник пресс-службе монегасков. – Он постепенно возвращается в игру после травмы и сегодня отыграл 45 минут".

"Очевидно – я доволен его игрой. Мы готовим его возвращение постепенно, он должен делать это медленно. Но для него это может стать хорошей возможностью. Сегодня вечером он чувствовал себя хорошо, о чем нам и сказал в раздевалке".

Напомним, что после выхода на замену Головин совершил два ассиста, чем помог своей команде перевернуть ход матча и победить со счетом 3:1. Благодаря этому монегаски добились четвертой победы подряд и вышли на второе место в таблице Лиги 1.