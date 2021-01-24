"Реал" разгромил "Алавес" без заразившегося ковидом Зидана

Футболисты мадридского "Реала" с разгромным счетом обыграли "Алавес" в выездном матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Витории и завершилась со счетом 4:1 в пользу "сливочных".

Победу мадридцам принесли точные удары Каземиро, Эдена Азара и Карима Бензема, оформившего дубль. "Алавес" смог забить свой единственный год при счете 0:3, его автором стал Хоселу.

Напомним, что этот матч футболисты "Реала" проводили без своего главного тренера – Зинедина Зидана. Накануне французский специалист сдал положительный тест на коронавирус. Он находится на карантине.

"Реал" после победы в Витории набрал 40 очков и продолжает занимать вторую строчку. Мадридцы не проигрывают в чемпионате Испании уже девять матчей подряд. "Алавес" же с 18-ю очками располагается на 17-й строчке таблицы.