Правительство увеличило финансирование льготных полетов на Дальний Восток

Правительство России выделит в этом году дополнительное финансирование на льготные перелеты для жителей ДВФО.

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье сайт кабмина.

К ранее выделенным 5,8 миллиарда рублей добавятся еще 5 миллиардов рублей.

Льготными ценами на авиабилеты могут воспользоваться жители Дальневосточного федерального округа из следующих категорий: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет.

Потенциальное число льготных пассажиров может составить не менее 450 тысяч человек.

В Москву и Петербург к родным, в отпуск или на лечение жители ДВФО смогут добраться по более чем 20 популярным маршрутам.