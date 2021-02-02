Льготные авиабилеты стали доступны для всех дальневосточников

Субсидируемые авиабилеты в Санкт-Петербург и Москву по доступным ценам теперь смогут все жители Дальнего Востока. Соответствующее постановление было подписано Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на сайт правительства РФ.

Для этого нужно быть зарегистрированным по месту жительства в одном из регионов ДФО. Программа будет действовать на 21 рейсе. Например, на маршрутах из Владивостока, Хабаровска, Нерюнгри, Благовещенска и других городов округа. На эти цели из федерального бюджета было выделено 5 миллиардов рублей, что позволит обеспечить льготными авиабилетами порядка 450 тысяч человек.

Напомним, ранее на субсидирование перелетов для льготников, среди которых граждане пенсионного возраста, молодые люди до 23 лет и несколько других категорий, было выделено ещё порядка 6 миллиардов рублей.