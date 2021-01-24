Арестован россиянин, прибывший в Грецию на украденной в Турции яхте

Портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего гражданина России за незаконный въезд в страну на яхте, которая оказалась украденной в Турции, сообщает издание "Прото тема".

"Угонщика" обнаружили, когда яхта села на мель возле Тиноса. Судно шло под турецким вкладом. На борту находился один 33-летний пассажир с российским гражданством. Других подробностей о личности задержанного не приводится.

Яхта была украдена в Чесме 19 января, администрация порта Тиноса арестовала капитана судна за незаконное проникновение в Грецию.