У берегов Вануату задержаны трое россиян

Трое россиян задержаны береговой охраной тихоокеанского островного государства Вануату и помещены на карантин в его столице – городе Порт-Вила. Задержанным оказывают консульскую помощь российские дипломаты.

Сообщается, что власти Вануату задержали экипаж российской яхты и две китайские рыбацкие лодки по подозрению в незаконном нахождении судов в его водах. Задержанные россияне – предположительно из Татарстана, передает РИА Новости. Они собирались совершить кругосветное путешествие и никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату.

"Поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охраной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются", – сообщили в посольстве России в Австралии. Дипмиссия по совместительству представляет и интересы РФ в Вануату.

Помимо оказания консульской помощи находящимся на карантине россиянам посольство занимается вопросом того, чтобы власти Вануату отпустили их и дали им свободно продолжить их маршрут.