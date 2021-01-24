Из-за британского штамма Швеция закрывается от Норвегии

До 14 февраля Швеция закрывает границы с Норвегией — там обнаружен британский штамм коронавируса. Смертность от этой версии, по примерным оценкам, на 30% выше.

Запрет начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня. Исключение будет делать лишь для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой, сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг. Он отметил, что в зависимости от развития событий власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию и создадут скопление людей на границах.

Всех шведов, приезжающих из Норвегии, призывают сдать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии также ввели жесткие меры в десяти коммунах, где выявлены случаи британского штамма, там закрыты школы, детские сады, торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие заведения. До конца января закрыты также алкогольные магазины.