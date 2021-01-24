"ВКонтакте" устранила сбой

Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте", в работе которой 24 января произошел сбой, сейчас функционирует в нормальном режиме.

Неполадки в работе ВК начались около 17 часов. Чуть более половины (52%) пользователей жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 41% не могли отправить или принять сообщения, 6% не могли войти в аккаунт.

Как сообщили в пресс-службе ВК, трудности с загрузкой сообщений в течение нескольких минут могли возникать менее чем у 0,6% пользователей. Работа сети была оперативно восстановлена.

"Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", – приводит выдержку из сообщения компании РИА Новости.