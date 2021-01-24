Юрист законодательного собрания Петербурга попалась полиции в сомнительном состоянии

Анна Довгалюк – феминистка и борец против мэнспрединга и апскертинга, являющаяся юристом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, стала участницей аварии, об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, Mercedes, за рулем которого находилась Довгалюк, врезался в другую машину. Известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Утверждается, что сотрудники ГИБДД выявили у женщины признаки алкогольного опьянения, однако она отказалась от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

Отметим, что Анна Довгалюк получила известность после проведения серии акций, направленных против мужской привычки сидеть в общественном транспорте с широко разведенными ногами (мэнспрединг) и заглядывать под юбки попутчицам (апскертинг).