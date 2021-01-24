Золотое кольцо: больше, чем туризм

Золотое кольцо – самый знаменитый туристический маршрут по древним городам России – отмечает 50-летие. Что города Золотого кольца предлагают гостям сегодня?

Из суетной Москвы в заснеженный Переславль-Залесский нас доставил снегопад. "Сугробы" – это второе слово после "красиво", которое произносишь здесь постоянно.

В XII веке с собора начинается строительство города. И с крепостных валов. По культурному, политическому значению, экономической нагрузке строительство Юрием Долгоруким здесь, среди болот столичного города, сравнимо с основанием Петром Первым Санкт-Петербурга. Особенно символично и то, что российский флот был заложен Петром Первым именно здесь на берегах Плещеева озера, где и стоит Переславль-Залесский.

Накануне циклон накрыл город, засыпав новую дорогу к музею "Ботик Петра Первого". В одном экспонате – история всего российского флота. Синоптики пугают туристов крещенским холодом, но тот, кто до пандемии объездил мир, в путешествие по Золотому кольцу отправляется по зову сердца.

В Ростов Великий едут услышать то, чего нигде в мире больше нет, – необыкновенные ростовские "концерты". Это уникальный случай – нам позволили сыграть на колоколах зарницы Ростовского кремля. Слушаешь и понимаешь: это ведь стены работают как музыкальный инструмент, резонируют. Звук отражается от озеро Неро и разносится на десятки километров.

Историческая экспозиция. Все предметы – результат археологических раскопок на территории города. Византийская керамика, монеты, княжеский меч – символ власти. Ростову без малого 1160 лет.

В конце X века в Ростове – первый православный храм на всем северо-востоке Руси, ныне – Успенский собор. Когда звонили в Ростове, откликался Ярославль.

"Любой должен приехать, чтобы почувствовать русскую идентичность. Здесь ты ощущаешь себя максимально русским в самом высоком смысле этого слова", – считает Андрей Данилов, заведующий кафедрой регионоведения и туризма Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.

Ярославль не просто город – эпоха родом из Смутного времени, школа русской государственности. Страна, запертая на Балтике Швецией, на западных границах – Речью Посполитой, в Черноморским регионе – крымскими ханами, – здесь прорывает геополитическую изоляцию XVII столетия. Из Ярославля – в Архангельск и дальше в Белое море.

Авторы стенописей Гурий Никитин и Сила Савин превратили храм в сказочный терем. Сокровищница древнерусской живописи. В Ярославле вообще своя ни на что в мире непохожая школа храмового зодчества. Только в XVII веке построили здесь 50 церквей.

Церковь Ильи Пророка- архитектурная ось города. От нее расходятся городские улицы, спроектированные по подобию европейских столиц. И гулять – одно удовольствие. Только вот сегодня – минус 15, пора греться.

Кружевной, разноцветный и вместительный деревянный терем – здесь поселилась государыня Масленица, выбрав Ярославль столицей народного праздника. Население региона – около полутора миллионов человек, а гостей – более 4 миллионов в год. Доходы превышают 8 миллиардов рублей. Настоящая индустрия гостеприимства.

"К 2025 году мы хотим увеличить турпоток в регион до 8 миллионов человек. Думаю, что развитие бренда "Золотое кольцо" работает на выполнение этой задачи", – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В Костроме, на родине Снегурочки, тоже постоянно ищут новые туристические маршруты и программы. Задача – принимать гостей так, чтобы, приехав сюда однажды, они обязательно захотели вернуться вновь.

Впрочем, регион – больше, чем туристический сервис. Кострома сегодня демонстрирует, как можно вкладывать в развитие туризма не только деньги, но и народную смекалку, и любовь к своим корням. В Костроме работает лучший частный музей России.

Об Ипатьевском монастыре, где рождалась Российская империя, знает каждый. Больше всего туристов едет посмотреть на место, где нарекли царем первого Романова.

Архитекторы и реставраторы делают практически невозможное – воссоздают взорванный большевиками Костромской кремль с некогда самой высокой на Волге колокольней. Он привлечет еще больше туристов и станет стимулом нового экономического развития.

Гулять в ботинках и легком пальто под снегопадом по Суздалю довольно некомфортно. Туристы всю дорогу греются медовухой, энергично жестикулируя и не прекращая улыбаться, оправдывая свое звание "путешественников".

Катание в санях с лошадью – русская национальная забава, каждый должен уметь. И не попробовать невозможно, потому что Суздаль – это душа Золотого кольца. Крошечный городок принимает миллионы туристов.

Золотое кольцо родом из ноября 1967-го. Свое название туристический маршрут по восьми древнерусским городам получил с легкой руки советского журналиста Юрия Бычкова. За рулем своего старенького "Москвича" он проехал от Москвы через Владимир, Суздаль, Иваново, Кострому, Углич, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев -Посад и о каждом городе написал очерк. А дальше был титанический труд историков, археологов, педагогов, которые создавали эти увлекательные экскурсии.

"Золотое яблоко" – международный приз за развитие туризма первым среди советских городов получил именно Суздаль, совершивший, казалось, невозможное: реставрационные мастерские здесь открывают в 1945 году, сразу после Победы. Мастера – живая легенда – не позволили разобрать домонгольские храмы, стены которых после войны подпирали бревнами, чтобы не рухнули. Неповторимые виды с соборами и речными далями тогда удалось сохранить. А в 1971-м по Золотому кольцу отправились первые экскурсионные автобусы – счастью не было предела.

Чтобы почувствовать дух, связывающий русскую культуру с мировой, стоит побывать в Успенском собор Владимира. Сегодня каждый со школы помнит, что фрески Андрея Рублева, украшающие стены этого храма, стали новой страницей в мировой религиозной живописи. Но мало кто знает, что в 1408 году, когда мастер приступил к росписи стен, еще даже не появились на свет знаменитые итальянцы Пьетро де ля Франческо и Доминико Венициано. И только через 90 лет Великий Леонардо да Винчи напишет свою "Тайную вечерю".

Целая улица XIX века, Георгиевская, где современная туристическая анимация причудливо разбавляется уникальными ремеслами из глубокого прошлого. Тут у кузнечного огня вдруг открываются такая высокая гармония, единство и радость, такое благородство всего, общих переживаний и наших общих представлений о мире, общих для всей страны, что прибавить нечего. Жить в такой близости к истории в радость. Ее нужно только суметь почувствовать.