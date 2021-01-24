Генерал-майор Александр Волков умер от ковида

Экс-начальник таможенной инспекции Федеральной таможенной службы Александр Волков скончался сегодня утром от коронавируса. О его кончине сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Генерал-майор Александр Волков известен по уголовному делу о контрабанде итальянской мебели в России. "Дело "Трех китов" получило широкую огласку благодаря межведомственным конфликтам между силовыми и таможенными органами России. По разработанной мошенниками схеме, контрабанда мебели, которая продавалась в торговых центрах "Гранд" и "Три кита", осуществлялась путем занижения веса, в результате чего стоимость товара падала в 3—7 раз. Оценки суммы недополученных таможенных платежей разнятся от 550 тысяч рублей, согласно прокуратуре, до 8 миллионов долларов, согласно данным таможенного комитета. Генпрокуратура привлекла к уголовной ответственности двух высокопоставленных сотрудников Таможенного комитета, Марата Файзуллина и Александра Волкова. Однако позже суд оправдал их.